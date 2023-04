Juventus-Inter, la probabile formazione. Di Maria in campo – Sky

Juventus-Inter sarà la prima partita delle due semifinali di Coppa Italia a disputarsi. L’andata si giocherà tra poche ore a Torino, Massimiliano Allegri ha in mente già l’undici secondo Sky Sport.

RITORNO – Tornerà Angel Di Maria dal primo minuto per la Juventus. Massimiliano Allegri ritrova finalmente la sua stella argentina e potrà utilizzarlo nella gara d’andata di Coppa Italia contro l’Inter a Torino. Il tecnico toscano opterà, secondo Sky Sport, per un 3-5-1-1, cambiando cinque giocatori rispetto al match con il Verona. Mattia Perin occuperà la porta, a centrocampo ancora Adrien Rabiot e Filip Kostic, protagonisti principali dell’ultima vittoria sulla squadra di Simone Inzaghi. In attacco Dusan Vlahovic sarà il perno centrale, a partita in corso Federico Chiesa potrebbe essere la carta. Juventus (3-5-1-1): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic.