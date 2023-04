Paganin: «Inter non sa tenere alta la tensione. Rischia fallimento»

L’ex calciatore Antonio Paganin ha commentato in collegamento per TMW Radio la stagione dell’Inter e gli obiettivi che possono essere ancora raggiunti dalla squadra di Simone Inzaghi.

STAGIONE – Antonio Paganin ha detto questo della squadra di Simone Inzaghi: «La difficoltà dell’Inter nasce nel tenere alta sempre la tensione. Complice il Napoli che ha tolto al campionato l’appeal di riuscire a reggere il passo, tutte hanno sentito frustrazione. Sono però tanti i punti di distacco, così come troppe le partite perse per una squadra di vertice con compagini con cui basta il minimo legale. Ti trovi in bagarre, sei in lotta su tre fronti ma rischi seriamente di fallire un obiettivo. In Champions League può succedere di tutto, in Coppa Italia hai l’avversario più ostico. In campionato se non arrivi quarto è un fallimento e se perdi ancora succederà. Non è facile passare da una partita come quella con il Porto a una con il Bologna, però le grandi squadre devono resettare velocemente e riuscire a tuffarsi nell’impegno successivo».