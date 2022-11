VIDEO – Juventus-Inter, l’ultimo precedente: la decide Calhanoglu!

Prosegue la marcia di avvicinamento a Juventus-Inter, che vedrà i nerazzurri impegnati domenica sera alle 20.45 contro i bianconeri. Nel video il precedente dello scorso anno giocato a Torino: una grande vittoria siglata dalla rete di Hakan Calhanoglu.

DECISIVO – Mancano due giorni a Juventus-Inter, gara valevole per la tredicesima giornata del campionato italiano di Serie A. L’ultima volta che le due squadre si sono affrontate a Torino, il 3 aprile 2022, è arrivata un’importante vittoria per i nerazzurri. Uno 0-1 deciso da Hakan Calhanoglu che sbaglia un calcio di rigore, ma ha l’occasione di tirarlo nuovamente. La seconda volta il centrocampista turco non sbaglia e decide la gara di Torino in favore dell’Inter.

Questo il video con gli highlights del precedente giocato nella stagione 2021-2022 a Torino, dall’account YouTube della Lega Serie A.