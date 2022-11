Juventus-Inter, Darmian può essere utile? Il passato dice sì! Inzaghi riflette

I dubbi per la formazione dell’Inter per la partita contro la Juventus sono ben pochi, ma attenzione a non sottovalutare i giocatori da inserire a partita in corso. Darmian scalpita, Inzaghi pensa al passato e inevitabilmente riflette.

UNA CERTEZZA IN PIÙ – Storicamente Juventus-Inter è sempre una partita dai mille volti. Gli equilibri possono cambiare da un momento all’altro e le scelte degli allenatori sono propizie a questo fine. I dubbi per la formazione titolare dei nerazzurri sono pochi, solo uno precisamente, ma non è da sottovalutare affatto l’apporto che possono dare i giocatori a partita in corso. Uno su tutti è proprio l’ex Torino Matteo Darmian, esterno di destra e all’occorrenza anche di sinistra. La sua importanza l’ha dimostrata varie volte in questa stagione e non solo. Le partite in cui serve più attenzione e maggiore propensione alla fase difensiva l’utilizzo di Darmian risulta fondamentale. Nei precedenti di Inzaghi da allenatore dell’Inter Matteo ha spesso giocato da titolare contro la Juventus. La Finale di Coppa Italia e la partita di Milano in campionato hanno fatto notare l’utilità di Darmian in questo tipo di match. Gli errori di disattenzione di Dumfries come quello su Alex Sandro della scorsa stagione non possono ripetersi, soprattutto pensando al peso di questo scontro diretto. L’esterno italiano è stato anche protagonista della Supercoppa Italiana: assist vincente per Sanchez al minuto 120 e trofeo conquistato grazie alla sua grande astuzia in quel frangente.

Inzaghi, attenzione ai cambi! Darmian può essere un fattore

LA DUTTILITÀ DI DARMIAN – Nella partita di domenica Inzaghi sembra sicuro di voler fare affidamento a Denzel Dumfries. L’allenatore dell’Inter vuole subito indirizzare la gara e le offensive dalle fasce sono state un’arma in più nelle ultime settimane. Le geometrie di Calhanoglu e gli inserimenti di Mkhitaryan e Barella possono creare tanti spazi per gli esterni, sarà fondamentale sfruttare questi dettagli. Se la partita poi si metterà nel verso giusto, sarà certo l’ingresso di Darmian. I rientri di Federico Chiesa e Angel Dì Maria preoccupano, Allegri può trarne grandi vantaggi soprattutto nell’ultima mezz’ora del match. Matteo avrà sicuramente la sua chance e il suo compito sarà quello di fermare i pericoli continui provenienti dalle fasce bianconere. Non è escluso che Darmian entri a sinistra, ma le sue possibilità dipendono dalle scelte durante la partita di Allegri. Si richiede la massima attenzione questa volta a Inzaghi: non ci possono essere errori nei cambi.