Juventus, lo stato di forma in vista dell’Inter: flop europeo. Serie A diversa

Si avvicina sempre di più la sfida di domenica alle 20.45 che vedrà contrapposte Juventus e Inter nella tredicesima giornata di Serie A. I bianconeri arrivano alla sfida reduci dal flop europeo. Ma un buon recupero in campionato.

STATO DI FORMA – Dopo una partenza in campionato poco brillante, la Juventus sembra aver rimesso la situazione in carreggiata. Lo stesso, però, non può dirsi per l’Europa. Con il flop europeo certificato dalle cinque sconfitte in sei partite disputate nella fase a gironi della UEFA Champions League. Andando ad analizzare le ultime cinque gare disputate dai bianconeri in generale, sono tre le vittorie (tutte in Serie A contro Torino, Empoli e Lecce) e due le sconfitte in Europa (contro Benfica e PSG). Prendendo in considerazione solo le ultime cinque di campionato, lo stato dei bianconeri in vista della gara contro l’Inter è decisamente positivo, con la vittoria sul Bologna (che si aggiunge alle ultime tre) e la sconfitta di San Siro contro il Milan. Zero le reti subite in casa nelle ultime cinque di campionato e solo due quelle in trasferta, entrambe proprio contro i rossoneri.