VIDEO – Juventus-Inter 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Juventus-Inter, posticipo della tredicesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 2-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Allianz Stadium di Torino.



IL SOLITO DISASTRO – Juventus-Inter 2-0 nel posticipo della tredicesima giornata di Serie A. Un’Inter autolesionista come troppo spesso accade a Torino perde una partita che avrebbe potuto tranquillamente vincere. Primo tempo molto brutto, ma nonostante ciò arrivano tre nitide occasioni da gol non sfruttate. La prima al 5′, con Lautaro Martinez al volo sul fondo a seguito di un cross con sponda. La seconda al 26′, con Edin Dzeko di testa a lato su corner prolungato da Lautaro Martinez. Ancora peggio fa Denzel Dumfries al 42′, calciando altissimo solo davanti al portiere su assist di Nicolò Barella. Ancora Inter a inizio ripresa, con un bel tiro di Hakan Calhanoglu deviato sulla traversa da Wojciech Szczesny. La Juventus non fa nulla fino al 52′, poi segna: da corner respinto Filip Kostic supera Nicolò Barella che non fa fallo per paura di essere ammonito, assist per Adrien Rabiot e conclusione vincente. Undici minuti dopo raddoppierebbe Danilo da Silva, ma la sua girata di sinistro gli sbatte sulla mano destra e il VAR deve annullare. L’Inter potrebbe pareggiare, ma Lautaro Martinez grazia la Juventus calciando addosso a Szczesny liberato davanti alla porta da Joaquin Correa. Kostic è devastante a sinistra, prima prende un palo (con André Onana decisivo) e poco dopo (84′) serve a Nicolò Fagioli la palla del 2-0. Secondo gol consecutivo in Serie A per il classe 2001, favorito anche da una deviazione di Robin Gosens. Inter alla quinta sconfitta in campionato e sorpassata in classifica, gli scontri diretti restano un dramma.

Video con gli highlights di Juventus-Inter dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.