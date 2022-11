Sabatini: «Gol di Danilo valido, spiego il motivo! Inter, sui gol poco aiuto»

Sabatini, nonostante il regolamento, ritiene il gol di Danilo in Juventus-Inter regolare. La sua spiegazione. Poi individua una problematica sui gol subiti. Le parole a Pressing

GIUDIZIO − Sandro Sabatini, su Pressing, individua i problemi dei nerazzurri dopo il KO con la Juventus: «Se si guarda il primo gol della Juventus è il contropiede di Kostic ma sono 5 contro 4 e stessa cosa nel secondo gol. La Juventus supporta il contropiede e l’Inter non riesce a recuperare quest’azione corale. Il giudizio è negativo per come impone il risultato e per come è stato il secondo tempo inspiegabile. Ma prima di dire che l’Inter è tutta sbagliata e da cancellare ci andrei piano. Gol valido perché la mano di Danilo non è impossesso di Danilo».