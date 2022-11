Lautaro Martinez spreca ed è il peggiore, Barella nervoso: le pagelle – CdS

La Juventus ha battuto l’Inter per 2-0. Per i nerazzurri di Inzaghi una debacle: Lautaro Martinez spreca ed è il peggiore in campo. Barella, a tratti, nervoso. Le pagelle del Corriere dello Sport

PAGELLE – La Juventus si aggiudica il derby d’Italia con l’Inter. I nerazzurri possono recriminare per le numerose occasioni sprecate, soprattutto da Lautaro Martinez che, secondo il Corriere dello Sport, è il peggiore in campo: 4,5 per l’argentino che al 5′ spreca la palla del possibile 0-1 e, nella ripresa, fallisce l’1-1 a tu-per-tu con Szczesny. Male anche Barella: il centrocampista è frenetico, ai limiti del nervosismo. Grandi responsabilità sul vantaggio bianconero: Kostic va via senza problemi, voto 5. Prova insufficiente anche per Dumfries: l’olandese “ciabatta” il possibile 1-0 e soffre l’intraprendenza di Kostic, voto 5. Voto basso anche per Inzaghi: l’Inter spreca tanto ma nella ripresa perde equilibrio. I cambi non aiutano, voto 5.

Fonte: Corriere dello Sport – Nicola Balice