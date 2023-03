VIDEO – Inter-Juventus 0-1, Serie A: gol e highlights della partita

Inter-Juventus, posticipo della ventisettesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



IL SOLITO SCANDALO – Inter-Juventus 0-1 nel posticipo della ventisettesima giornata di Serie A. La Juventus si prende un derby d’Italia qualitativamente molto brutto complice l’ennesimo errore arbitrale a favore. Due minuti e Nicolò Barella ci prova da fuori, sul suo destro si oppone Wojciech Szczesny. Una gran combinazione fra lo stesso Barella e Romelu Lukaku manda al tiro il centrocampista, ancora Szczesny a negare il gol all’Inter. Alla prima occasione la Juventus va avanti, con un sinistro in diagonale di Filip Kostic al 23′. A servirgli l’assist è Adrien Rabiot, che però controlla col braccio servendo Dusan Vlahovic che – successivamente – la tocca a sua volta col braccio. Giocano a pallamano, eppure dopo quattro minuti di check il VAR Paolo Silvio Mazzoleni scandalosamente non manda l’arbitro Daniele Chiffi al monitor. Un gol palesemente da annullare convalidato: assurdo. Da lì in avanti succede poco e niente, in una partita scadente ma ormai falsata. L’Inter non cambia mai ritmo, la Juventus si fa andare bene lo 0-1. E va pure vicina alla doppietta con Kostic a un quarto d’ora dalla fine (tiro deviato fuori di un soffio).

Video con gli highlights di Inter-Juventus dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.