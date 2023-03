Chiffi non regge Inter-Juventus, incapace di gestire le proteste: la moviola – CdS

Chiffi si lascia sfuggire totalmente il controllo della partita tra le varie proteste in Inter-Juventus e non solo. Di seguito la moviola secondo il Corriere dello Sport.

LA MOVIOLA – Chiffi commette diversi errori in Inter-Juventus, ma quello più grande secondo il quotidiano romano è legato alla gestione del match: sereno se la partita fila via liscia, in affanno se sale di tono il match, incapace di gestire le proteste (brutte quelle di Danilo e Brozovic), anche qui due rossi a fine gara. Tutto ruota sulla rete di Kostic e i tre tocchi dei bianconeri, quello determinante non ha tutti i crismi della certezza. L’unica spiegazione è che non ci siano certezze sul tocco di braccio sinistro di Rabiot (seconda volta di fila che succede, un problema che andrà risolto). In un video sembra che il tocco con il braccio ci sia, ma poi il pallone sparisce dietro la testa di Vlahovic; dall’altra, non c’è prospettiva e il pallone sembra non cambiare giro. In questi casi, resta la scelta del campo. Chiffi totalmente insufficiente: voto 5.

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna