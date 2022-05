VIDEO – Juventus-Inter 2-4 DTS, Coppa Italia: gol e highlights della partita

Juventus-Inter-Milan, match della finale di Coppa Italia 2021-2022, si è concluso con il risultato di 2-4 dopo i tempi supplementari (2-2): questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico di Roma.



IN TRIONFO! – Juventus-Inter 2-4 dopo i tempi supplementari (2-2) nella finale di Coppa Italia. L’Inter si riprende la coccarda dopo undici anni! Al termine di un’entusiasmante battaglia durata due ore, come in Supercoppa Italiana, di nuovo sconfitta la Juventus per la seconda volta in quattro mesi. Al 7′ Nicolò Barella da sinistra si accentra e fa partire uno splendido destro che lascia immobile Mattia Perin, vantaggio immediato. La squadra di Simone Inzaghi, però, come troppo spesso accaduto in stagione smette di giocare e lascia campo ai bianconeri, pericolosi con un diagonale di Dusan Vlahovic sul quale è decisivo Samir Handanovic. Il portiere sloveno fa un errore evidente al 50′, quando valuta male un tiro di Alex Sandro: 1-1. E due minuti dopo Paulo Dybala manda in porta Vlahovic, che dopo il primo tentativo parato fa 2-1 ribaltando il match. L’Inter conquista il primo rigore di serata, per fallo di Matthijs de Ligt su Lautaro Martinez. Come quaranta giorni fa batte Hakan Calhanoglu, che firma il 2-2 all’80’. Si va ai tempi supplementari, dove l’uomo decisivo è Ivan Perisic. Il VAR dà un altro rigore per l’Inter, con de Ligt (ancora!) che sgambetta il connazionale Stefan de Vrij e porta Paolo Valeri al monitor, con la Juventus che impazzisce (poco dopo Massimiliano Allegri espulso) ma senza motivo. Perisic trasforma al 99′ per il vantaggio, e tre minuti più tardi si ripete con uno spettacolare sinistro dal limite: è la doppietta capolavoro per alzare la Coppa Italia.

Video con gli highlights di Juventus-Inter dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.