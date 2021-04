Napoli-Inter, Perisic da valutare: Young favorito! Conte ritrova Barella – Sky

Napoli-Inter è la sfida in programma domenica alle ore 20.45, valida per la trentunesima giornata di Serie A. Mentre Gattuso perde Ospina (vedi articolo), Conte ritrova Barella dal 1′ e valuta Perisic. Di seguito le dichiarazioni di Paventi su “Sky Sport 24”

VALUTAZIONI – Napoli-Inter è certamente la sfida più attesa della trentunesima giornata di Serie A. Se la squadra di Antonio Conte rincorre lo scudetto, quella di Gennaro Gattuso rincorre la Champions League. Secondo Andrea Paventi, il tecnico nerazzurro non cambierà molto: «Non ci aspettiamo tanti cambi perché ha trovato il suo undici titolare. Sicuramente ci sarà il ritorno di Barella dal 1′ e andranno verificati i miglioramenti di Ivan Perisic: con il Cagliari il croato è andato in panchina, vedremo se sarà a disposizione domenica. Lì a sinistra ha fatto bene Young, che al momento è il favorito. Da valutare i progressi di Vidal, ma da quel punto di vista non c’è fretta visto il recupero di Barella. In attacco torna titolare Lautaro Martinez insieme a Lukaku».