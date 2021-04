Inter di nuovo in campo in vista del Napoli: le foto dell’allenamento

Dopo due giorni liberi in seguito alla vittoria per 1-0 contro il Cagliari (undicesima di fila), l’Inter torna in campo ad Appiano Gentile, per preparare la sfida contro il Napoli di domenica. Dagli account social ufficiali della società, arrivano le foto dell’allenamento odierno.

FOTOGALLERY – Inter di nuovo in campo per preparare la sfida di domenica contro il Napoli (vedi articolo). Tanto lavoro, ma anche tanti sorrisi per i giocatori nerazzurri, che allo Stadio Diego Armando Maradona andranno a caccia della dodicesima vittoria consecutiva. E di un altro mattoncino verso la conquista del diciannovesimo Scudetto. Proprio tramite i canali ufficiali della società nerazzurra, sono arrivate le foto della seduta di allenamento odierna, come riportato dal tweet sottostante.

💪 | ALLENAMENTO Tornano al lavoro i nerazzurri, in campo al Centro Sportivo Suning per preparare la trasferta di Napoli! Tutte le foto 👉 https://t.co/6UaZLlYqX7 Powered by @lenovoitalia @Lenovo #InterXLenovo #training pic.twitter.com/LoIDNp9oMG — Inter (@Inter) April 14, 2021