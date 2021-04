Napoli-Inter, per Gattuso due cambi obbligati! Osimhen dal 1′ – Sky

Napoli-Inter è la sfida in programma domenica alle ore 20.45, valida per la trentunesima giornata di Serie A. Secondo quanto rivelato da Francesco Modugno – intervenuto nel corso della diretta di “Sky Sport 24” -, Gattuso sceglie ancora Osimhen

SCELTE – Napoli-Inter è la sfida in programma domenica alle ore 20.45. Francesco Modugno fa il punto sulla squadra di Gennaro Gattuso: «Le notizie dal campo non sono buonissime perché si è fermato Ospina (vedi articolo): starà fermo per due/tre settimane, salterà di fatto Inter e Lazio. E’ pronto Meret contro il grande attacco dell’Inter. In difesa Koulibaly e Manolas centrali, vediamo il quarto di sinistra chi sarà: Hysaj si gioca una maglia da titolare. Alcuni cambi sono annunciati, come per esempio Politano al posto di Lozano. Osimhen in questo momento viene preferito a Mertens, insieme a Insigne e Zielinski. Il polacco era uscito acciaccato da Marassi, ma non ci sono grandi ansie al momento: oggi si è allenato e contro l’Inter potrà fare la differenza».