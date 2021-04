Inter Under 18, vittoria netta contro l’Atalanta per i ragazzi di Chivu

L’Inter Under 18 allenata da Cristian Chivu batte con una vittoria netta l’Atalanta nella sfida valevole per il recupero della nona giornata del campionato Under 18.

VITTORIA NETTA – 13 punti in classifica per l’Inter Under 18 di Cristian Chivu, che conquista una netta vittoria per 3-1 contro i pari età dell’Atalanta nel recupero della nona giornata del campionato di categoria. A siglare le reti per la squadra di casa sono Jurgens (al 22′), Fabbian (al 51′) e Abiuso (al 65′). Inutile la rete della formazione ospite, siglata da Lozza.