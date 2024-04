Fiorentina-Inter Primavera 1-2, pagelle: due centrocampisti MVP!

L’Inter Primavera vince contro la Fiorentina con il risultato di 2-1. Ebenezer Akinsanmiro la risolve e merita il 7 pieno, il migliore però è Thomas Berenbruch. Le pagelle della gara.

Raimondi 5.5: La Fiorentina arriva poche volte dalle sue parti, abbastanza per mandarlo in difficoltà. Travolge Sene uscendo forse troppo e concedendo il rigore agli avversari.

Fiorentina-Inter Primavera, pagelle – DIFESA

Aidoo 7: Quando merita bisogna assolutamente elogiarlo. Una prestazione del genere mancava da tantissimo tempo. Spinta incredibile sulla fascia destra, che culmina nell’assist decisivo per il gol di Matteo Cocchi.

Stante 6: Non è particolarmente attento su Caprini di testa nel primo tempo, ma non gli si può chiedere la perfezione.

Alexiou 7: In fase difensiva non sbaglia nulla ed è un muro nel secondo tempo quando salva un gol già fatto su Presta sul risultato di 1-1.

Cocchi 6.5: La sua rivincita finalmente! Il periodo buio sembra ormai alle spalle. I disastri di Uefa Youth League e campionato con la Juventus sono un lontano ricordo. Si sblocca con l’Inter Primavera segnando con il piede debole. Si perde Sene però sull’azione del calcio di rigore.

Fiorentina-Inter Primavera, pagelle – CENTROCAMPO

Di Maggio 6.5: Si inserisce spesso alle spalle della difesa alta di Galloppa, riceve palla pochissime volte per quanto corre. Mette la palla dello 0-2 sul tacco di Sarr che liscia, anche un’altra a inizio secondo tempo sempre per l’attaccante che non sfrutta.

– dall’80’ De Pieri S.V.

Stankovic 6: Amministra il centrocampo a dovere. Manca un po’ in interdizione, sulla trequarti la Fiorentina ha libertà di muoversi.

– dal 65′ Bovo 5.5: Soffre e non poco davanti alla difesa, la Fiorentina alza i ritmi e lui soccombe. Non un ingresso proprio positivo.

Berenbruch 8: Letteralmente tarantolato dal primo all’ultimo minuto in campo. Si gira, si rigira, dribbla, usa sia destro che sinistro. Uno spettacolo vederlo, ancor di più se acquisisce efficacia come sul tiro che porta al gol di Akinsanmiro.

Fiorentina-Inter Primavera, pagelle – ATTACCO

Kamate 5: Inconcludente, mai presente, fuori dal gioco. Troppo poco per un giocatore della sua qualità, che dovrebbe segnare di più.

– dal 65′ Akinsanmiro 7.5: Non ha fatto tanto, ma quello che serviva. Ci mette lo zampino sul tiro di Berenbruch per portare l’Inter alla vittoria che può valere i primi due posti. Eroico.

Sarr 5.5: Deve lottare contro tre difensori centrali e non è facile. Non sfrutta però l’occasione giusta per segnare nel primo tempo. Neanche nel secondo, quando non arriva al tap-in sul pallonetto di Di Maggio.

– dall’80’ Quieto 6: In pochissimi minuti fa meglio di Sarr e Kamate, è tutto un dire. Viene spesso al centro, gestisce bene la palla e fa respirare i compagni quando serve di più nei minuti finali.

Owusu 6.5: Il periodo di forma è impeccabile. Una mina vagante sulla fascia sinistra, soprattutto quando si accentra e parte in contropiede. Con il fisico si mangia chiunque passi vicino a lui.

– dall’88’ Diallo S.V.

Il voto in panchina – ALLENATORE

Chivu 7: Va in vantaggio nel primo tempo, gestisce al meglio la partita e la sua squadra crea anche le occasioni per raddoppiare. Sbagliano però Sarr, Di Maggio e Kamate, a cui non riesce proprio nulla ultimamente. L’allenatore comunque fa i cambi giusti e nonostante il momentaneo pari di Sene riesce a raddrizzarla con l’ingresso di Akinsanmiro, decisivo con il gol vittoria. Quarto successo consecutivo, Roma a -6 e primi due posti sempre più vicini per le semifinali Scudetto.