Napoli-Inter, immagini dallo spogliatoio: la scelta della maglia

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Napoli-Inter, big match della venticinquesima giornata di Serie A in programma alle ore 18. Dallo spogliatoio dei nerazzurri arrivano le immagini sulla maglia scelta per la partita.

DIVISA – Dopo la terza maglia con cui i nerazzurri sono scesi in campo in occasione della gara contro la Roma, questa sera, per Napoli-Inter, la scelta è ricaduta sul secondo kit. La conferma arriva direttamente dallo spogliatoio della squadra di Simone Inzaghi.

Attraverso il proprio profilo Twitter ufficiale, la società ha pubblicato alcune immagini proprio dallo spogliatoio, mostrando la seconda maglia in tutta la sua bellezza.