Napoli-Inter, i diffidati e gli squalificati per la 25ª giornata di Serie A

Napoli-Inter si giocherà alle ore 18 allo Stadio Diego Armando Maradona, per la venticinquesima giornata di Serie A. Ecco la situazione disciplinare per il nuovo big match, con diffidati per entrambe e squalificati (due) solo nei nerazzurri. Qui il riepilogo per tutto il turno, iniziato con Lazio-Bologna 3-0.



NAPOLI-INTER sabato 12 febbraio ore 18.00 (25ª giornata Serie A)

Diffidati Napoli: Diego Demme, André Frank Zambo Anguissa (prossima partita Cagliari in trasferta)

Squalificati Napoli: nessuno

Diffidati Inter: Marcelo Brozovic, Lautaro Martinez, Arturo Vidal (prossima partita Sassuolo in casa)

Squalificati Inter: Alessandro Bastoni (due giornate), Simone Inzaghi (allenatore, una giornata)