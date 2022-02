De Vrij: «Inter, il derby alle spalle! Voglia di fare risultato e grande partita»

De Vrij sarà titolare in Napoli-Inter, il big match della venticinquesima giornata di Serie A (vedi formazioni). Ecco le sue parole a Inter TV nel prepartita della sfida del Maradona.

RESTARE DAVANTI – Stefan de Vrij presenta Napoli-Inter di oggi: «C’è tantissima voglia di fare un grande risultato e una grande partita stasera. Ormai il derby è alle spalle, abbiamo reagito in coppa e dobbiamo dimostrare stasera che squadra siamo. L’attacco del Napoli? L’abbiamo preparata con tanta attenzione sia in fase difensiva sia in fase offensiva. Sicuramente affrontiamo una squadra forte con degli attaccanti fortissimi, dobbiamo lavorare di squadra. Le due difese più forti contro? Se ripenso alla partita d’andata ci sono stati tanti gol e tante occasioni. Due squadre che giocano un calcio offensivo, che cercheranno di segnare».