Bastoni: «Mi butterei nel fuoco per l’Inter. La mia seconda famiglia»

Alessandro Bastoni ha vinto il suo secondo Scudetto con la maglia dell’Inter raggiungendo l’ennesimo trofeo nerazzurro. Le sue sensazioni descritte per Il Giornale.

CAMBIAMENTI – Bastoni torna alla scorsa estate: «Io ho sempre detto che abbiamo una base azzurra molto forte dentro la squadra. È importante che ci sia, può fare la differenza in serie A. Perché devi sapere in che campionato vai a giocare, devi conoscere, devi averlo nel dna il campionato. L’altra mattina abbiamo passato un’ora sotto il diluvio per provare le palle inattive. Ecco, questa è un po’ la scena madre del nostro campionato. Preparare ogni dettaglio, studiarlo, provarlo. Non dare mai niente per scontato. Siamo riusciti a imparare tanto dagli errori che avevamo fatto negli anni passati. Non ripetere quegli errori è stata la nostra forza. A inizio anno erano andati via 12 compagni e noi avevamo paura di esserci indeboliti. Perché non conoscevamo chi sarebbe arrivato. E invece i nuovi, oltre ad avere molto talento, avevano una grande voglia di fare, di inserirsi nella squadra. Del talento eravamo sicuri. Dell’aspetto umano non sai. Beh, ora le posso dire che sono veramente dei ragazzi fantastici, sia in campo che fuori. Tutti. Si è creata una incredibile sintonia tra vecchi e nuovi»

Bastoni, la famiglia Inter

DERBY – Il difensore è legato al mondo nerazzurro: «Vincere il derby e lo Scudetto è una soddisfazione? Beh, sì. Sicuramente sì. Una grandissima soddisfazione. Lo volevamo noi, lo voleva la società e soprattutto lo volevano i tifosi. I tifosi dell’Inter sono straordinari. Ci sono sempre stati accanto. E noi sapevamo bene cosa vuol dire vincere un derby. Abbiamo vinto il sesto di fila, una cosa incredibile. Una pagina che resterà per sempre nella storia dell’Inter. Vincere con l’Inter è la cosa più bella. Rappresenta tantissimo. Abbiamo fatto molti sacrifici in questi anni, abbiamo anche patito molte delusioni. Però ora guardo in faccia la squadra, lo staff e sento che è la mia famiglia, la mia seconda famiglia. Io mi butterei nel fuoco per questa famiglia: mi butterei nel fuoco».