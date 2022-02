Napoli-Inter: le formazioni ufficiali! Inzaghi scioglie il dubbio in difesa

Napoli-Inter, manca ormai poco all’inizio. Appena comunicate le formazioni ufficiali della partita della 25ª giornata del Campionato Italiano di Serie A, la sesta del girone di ritorno. Sfida in scena presso lo Stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli a partire dalle ore 18:00. In difesa Inzaghi sceglie Dimarco al posto dell’assente Bastoni, solo panchina per D’Ambrosio. Di seguito le formazioni ufficiali di Napoli-Inter in Serie A

NAPOLI (4-2-3-1): 25 Ospina; 22 Di Lorenzo, 13 Rrahamani, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 8 Fabian Ruiz, 68 Lobotka; 21 Politano, 20 Zielinski, 24 L. Insigne (C); 9 Osimhen.

A disposizione: 1 Meret, 12 Marfella; 2 Malcuit, 4 Demme, 5 Juan Jesus, 7 Elmas, 14 Mertens, 31 Ghoulam, 33 Ounas, 37 Petagna, 59 Zanoli, 99 Anguissa.

Allenatore: Luciano Spalletti

Napoli-Inter, le formazioni ufficiali: le scelte di Inzaghi

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 32 F. Dimarco; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 A. Radu; 5 Gagliardini, 7 A. Sanchez, 11 Kolarov, 13 A. Ranocchia, 22 Vidal, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 47 Franco Carboni, 88 Caicedo.

Allenatore: Massimiliano Farris (Simone Inzaghi squalificato)