Nosotti: «Inter, blocco italiano prezioso! Ma il migliore un altro»

Marco Nosotti analizza la grande cavalcata dell’Inter che ha portato al ventesimo scudetto. Su Sky Sport il giornalista elogia il blocco italiano, ma soprattutto un altro giocatore, per lui fondamentale.

CAVALCATA – Continua a fare la storia la vittoria dell’Inter, che ha sancito la vittoria del ventesimo scudetto e della seconda stella. Una cavalcata pazzesca, con la squadra che vanta 86 punti in classifica a cinque dalla fine, miglior attacco e miglior difesa. Non possono, quindi, che piovere i meritati complimenti per una squadra che ha di fatto dominato la competizione, lasciando soltanto le briciole alle avversarie. Come il Milan, ultima vittima dei nerazzurri nel derby terminato 1-2 che ha sancito l’ufficialità del titolo.

BLOCCO ITALIANO – Secondo Marco Nosotti, grande importanza nell’Inter l’hanno avuta sia l’allenatore, sia il blocco italiano: « Inzaghi è in grado di premiare e condizionare piacevolmente tutto il suo ambiente. Tra i giocatori a me piace il blocco italiano, penso anche in chiave azzurra. Calhanoglu ha trovato la posizione giusta, anche perché di fianco a lui ha due giocatori giusti come Mkhitaryan e soprattutto Barella. Poi c’è Acerbi, preziosissimo lì in mezzo nella costruzione della difesa a tre».

Inter, il protagonista della cavalcata scudetto per Nosotti

NOME PRINCIPALE – In tutto questo, però, Nosotti cita un altro nome come il più importante secondo lui dell’annata che ha portato al ventesimo scudetto dell’Inter: «Ci sono tante cose che quest’anno hanno funzionato. Se devo dire un nome, però, dico Yann Sommer. Diciassette clean sheet, ma non guardiamo soltanto a quello. Ha ereditato il modo di giocare di Onana con i piedi, ti ha permesso di incassare tanti soldi ed è un giocatore preparato, con lui hanno dovuto cambiare poco».