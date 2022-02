Casadei in doppia cifra, Inzaghi senza mezzali: Inter, qualcosa non torna?

Casadei continua a portare avanti la sua stagione da “salvatore” dell’Inter Under-19 addirittura a suon di gol, sebbene non sia un attaccante. Il centrocampista classe 2003 non ha ancora strappato la prima convocazione in Prima Squadra e ciò stona un po’ con l’attuale situazione reale della rosa di Inzaghi. Una gestione un po’ strana del talento ormai 19enne

MEZZALA DA GOL – Con quello di oggi all’Atalanta (vedi articolo), Cesare Casadei ha raggiunto quota 10 gol in stagione. Il centrocampista classe 2003 ha messo ha segnato il gol numero 8 nel Campionato Primavera 1, a cui si aggiungono i 2 in UEFA Youth League con la maglia nerazzurra. E in realtà ci sarebbe anche la rete con la Nazionale Italiana Under-19 in questa stagione. Non trattandosi di un attaccante né di un numero 10 (al di là dei tentativi di trasformazione tecnico-tattica…), i numeri di Casadei con l’Inter Under-19 sono oggettivamente sopra ogni media.

Casadei e l’Inter di Inzaghi

EMERGENZA PRIMA SQUADRA – Considerando che a gennaio l’Inter ha optato per la cessione di Stefano Sensi in prestito senza sostituirlo. Che Matias Vecino al momento è infortunato, o comunque precauzionalmente a riposo. E senza dimenticare la squalifica di Nicolò Barella in Champions League… Il centrocampo nerazzurro è ridotto ai minimi termini. E mancano proprio le mezzali alla Casadei. Davvero a Simone Inzaghi non potrebbe servire promuovere il classe 2003 in Prima Squadra per allungare la rosa? O quantomeno avere un’opzione in più a centrocampo? Oggi a Napoli tocca al coetaneo Franco Carboni, “doppione” di Robin Gosens in attesa del rientro dell’esterno sinistro tedesco. Quando toccherà a Casadei fare il grande salto? All’Inter non servono solo i gol a centrocampo, ma quelli fanno sempre comodo. Casadei può essere una mezzala vera, non solo una figurina. In attesa che se ne accorga anche Inzaghi…