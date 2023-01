Monza-Inter 2-2, il tabellino della partita della 17ª giornata di Serie A

Monza-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 2-2: questo il tabellino della partita valida per la diciassettesima giornata di Serie A 2022-2023.

UNO SCANDALO – Con la complicità dell’indecente signor Juan Luca Sacchi di Macerata l’Inter si vede negare i tre punti che ormai erano in tasca. L’arbitro nega l’1-3 a Francesco Acerbi, inventandosi un fallo di Roberto Gagliardini quando in realtà Pablo Marì inciampa sul compagno Armando Izzo, e al 93′ il Monza pareggia con un’assurda carambola. Una cosa inaccettabile, fischiare prima che il pallone entri così il VAR non può intervenire. Primo pareggio in questa Serie A, amarissimo e disastroso in classifica con la Juventus che va a +3. Ma doveva essere una vittoria, che grazie all’ennesimo arbitraggio inguardabile di questo campionato sfuma nel recupero. Questo il tabellino di Monza-Inter.

MONZA-INTER 2-2 – IL TABELLINO

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon (46′ Caldirola), Pablo Marì, Izzo (88′ Caprari); Birindelli (73′ Colpani), Pessina, Machin (66′ Ranocchia), Carlos Augusto; Ciurria, Dany Mota; Petagna (66′ Gytkjaer).

In panchina: Cragno, Sorrentino, Barberis, Valoti, Antov, Bondo, A. Carboni, Le. Colombo, D’Alessandro, S. Vignato.

Allenatore: Raffaele Palladino

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, A. Bastoni; Darmian (80′ Dumfries), Barella (63′ Gagliardini), Calhanoglu (55′ Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (80′ Gosens); Dzeko (55′ Lukaku), Lautaro Martinez.

In panchina: Handanovic, Cordaz, de Vrij, Correa, Bellanova, D’Ambrosio, V. Carboni, Zanotti.

Allenatore: Simone Inzaghi

Arbitro: Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata (Bottegoni – Cipressa; Massimi; VAR Mazzoleni; A. VAR Di Martino)

Gol: 10′ Darmian (I), 11′ Ciurria, 22′ Lautaro Martinez (I), 93′ aut. Dumfries

Ammoniti: Mkhitaryan, Gagliardini, Skriniar (I), Inzaghi (I, allenatore)

Recupero: 2′ PT, 7′ ST