Monza-Inter 2-2, un grande Onana non basta: Caldirola la pareggia al 93′

Dopo l’1-2 del primo tempo (vedi report), tornano in campo Monza e Inter. Cala nel secondo tempo la formazione di Inzaghi che subisce il pareggio al 93′. Questo quanto successo nei secondi 45 minuti del match valido per la 17ª giornata.

SECONDO TEMPO – Il Monza forte del fatto di aver trovato il gol nel primo tempo non si arrende. Scende in campo per trovare il gol del pareggio. Un problema muscolare per Hakan Calhanoglu lo costringe al cambio al 57′, al suo posto dentro Kristjan Asllani. Al 63′ sono già tre le sostituzioni per Simone Inzaghi: costretto al cambio anche Nicolò Barella che fa spazio a Roberto Gagliardini, oltre all’ingresso di Romelu Lukaku. Con un centrocampo inedito, l’Inter fa fatica a creare gioco. Bravo Andrè Onana al 73′ che mette in mostra tutti i sui riflessi con una parata su un colpo di testa da corner. L’Inter trova il gol del 3-1 con Francesco Acerbi dalla punizione battuta da Asllani. L’arbitro fischia prima che il pallone s’insacchi, annullando il gol per un fallo di Gagliardini. Cala molto la formazione di Inzaghi nel secondo tempo. Tanto che il protagonista dei nerazzurri nella ripresa è proprio il portiere. All’83’ dopo una bella iniziativa di Bastoni, il pallone finisce sui piedi di Lautaro Martinez. Il palo blocca la gioia della doppietta al Toro. Da un’ingenuità a centrocampo di Henrikh Mkhitaryan nasce l’azione che porta al pareggio del Monza. Un colpo di testa di Luca Caldirola viene deviato da Denzel Dumfries e finisce alle spalle di Onana, Un minuto dopo ci riprova sempre Caldirola ma senza fortuna. All’U-Power Stadium finisce 2-2.