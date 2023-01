Inzaghi: «I difensori del Monza inciampano fra di loro! Pareggio amaro»

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di Monza-Inter. Le sue parole di amarezza per il grave errore sul gol annullato ad Acerbi

GRAVE ERRORE − Inzaghi si scaglia contro l’arbitro: «Siamo molto arrabbiati perché chiaramente c’è stato un errore. Dopo 5 anni di Var fischiato fallo per due difensori del Monza che inciampano fra di loro. Poi c’è il palo di Lautaro Martinez. Dopo le vittorie contro Atalanta e Napoli, questo pareggio che deriva da un grave errore. Difficile analizzare la partita, era il 3-1 probabilmente avremmo vinto la partita. C’è tanto rammarico perché sapevamo che squadra era il Monza. Abbiamo avuto problemi con Calhanoglu e Barella, speriamo non sia nulla di grave. Ma noi e la società abbiamo amarezza».

GOL SUBITI − Inzaghi sulle reti subite: «In trasferta rispetto a San Siro concediamo troppo, è un dato di fatto. Gol del 2-2? Non sarebbe arrivato se ci avessero convalidato quel gol. Sul primo gol a difesa schierata triplichiamo e prendiamo l’inserimento, dovevamo essere più bravi. C’erano giocatori importanti ma bisognava difendere meglio. Adesso c’è da andare avanti, dobbiamo recuperare i nostri giocatori al 100%. Questo pareggio ci rallenta, sul 3-1 la partita sarebbe stata chiusa. Non dobbiamo fare tabelle, dobbiamo vincere il più possibile. Abbiamo perso punti all’inizio, ora dobbiamo cercare di recuperarli vincendo partite come quelle di stasera che era sicuramente alla nostra portata».

CAMBI − Inzaghi sulle sostituzioni: «Calhanoglu, Barella e Dzeko? Tre giocatori importantissimi, due cambi sono stati forzati. Abbiamo fatto un cambio Dzeko-Lukaku. Mercoledì i cambi ci avevano dato una grande mano, ma non sempre trovi le risposte che cerchi. Dobbiamo continuare a ricercare punti non abbassando la testa».