Caldirola: «Pareggio all’ultimo con l’Inter, meritato! Noi più consapevoli»

Luca Caldirola dopo il gol realizzato contro i nerazzurri in Monza-Inter terminata 2-2, su DAZN ha parlato del suo primo gol con la maglia bianco-rossa.

PAREGGIO ALL’ULTIMO – Caldirola esprime la sua opinione riguardo il gol realizzato contro l’Inter, la sua ex squadra: «Se mi avessero detto da piccolino io non ci avrei mai creduto! Pareggio all’ultimo secondo, penso sia anche meritato. La vittoria con la Juventus ci ha cambiato la stagione, abbiamo più consapevolezza dei nostri mezzi. Significa che possiamo giocarcela con tutti, abbiamo fatto un’ottima gara. I punti che abbiamo in classifica sono più che meritati».