Caldirola: «Non avrei voluto esultare, ma gioia grande! Deviazione sul gol»

Caldirola è intervenuto dall’U-Power Stadium al fischio finale di Monza-Inter, match valevole per la diciassettesima giornata di Serie A andato in scena alle ore 20.45. Di seguito le sue parole a Sky Sport

GOL DELL’EX – Luca Caldirola parla così al termine di Monza-Inter: «Questo gol è merito della squadra che ci ha creduto fino alla fine. Di gol non ne faccio tanti e quando capita cerco di godermela, c’è stata la deviazione di Dumfries che probabilmente ha mandato dall’altro lato Onana. Però me lo prendo questo gol, ne faccio pochi quindi almeno questo me lo possono lasciare. Scherzi a parte, sono contento. Non avrei voluto esultare ma la gioia era troppo grande, meritavamo il pareggio e sono contentissimo. Palladino? Ha saputo entrare nella testa dei giocatori, non era facile. Con la Juventus è scattato qualcosa e ci ha portato a guadagnare questi punti. Il gol è per la mia ragazza e per mia figlia».