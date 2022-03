Liverpool-Inter, non solo Thiago Alcantara: altri due in dubbio per Klopp

È già vigilia di Liverpool-Inter, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Per Jurgen Klopp, sono ancora da capire le condizioni di tre giocatori. Non solo Thiago Alcantara

ULTIME − Manca sempre meno a Liverpool-Inter, secondo round dell’ottavo di finale di Champions League. Se Simone Inzaghi sembra avere pochi dubbi di formazione (vedi articolo), c’è ancora qualcosa da capire per Jurgen Klopp (clicca QUI per conferenza stampa). Come riporta Sport Mediaset, nei Reds ci sono tre giocatori in dubbio: Thiago Alcantara, Joel Matip e Konaté. All’andata, il difensore francese ha disputato una grande prestazione in coppia con Virgil van Dijk. Con molta probabilità, Klopp potrà saperne di più solamente in prossimità del fischio d’inizio.