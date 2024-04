Inter, oltre 50mila tifosi a Milano per festeggiare lo scudetto!

L’Inter dopo la partita col Torino in programma domenica alle 12:30, festeggerà ufficialmente il ventesimo scudetto conquistato la scorsa giornata dopo la vittoria nel derby. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, ad accogliere la squadra nelle vie di Milano ci saranno oltre cinquantamila tifosi.

FESTEGGIAMENTI – L’Inter festeggerà lo scudetto, e non sarà come l’ultima volta! Nel 2021, infatti, non era stato possibile ricevere l’abbraccio e il calore dei tifosi dopo la conquista del titolo, sotto la guida di Antonio Conte. Tre stagioni dopo la situazione è totalmente cambiata. Sono attese almeno 50.000 persone domani a Milano per rendere onore all’Inter campione d’Italia. Al termine della partita con il Torino in programma domani alle 12.30, infatti, la squadra di Simone Inzaghi girerà per Milano su un autobus scoperto per ricevere l’abbraccio di migliaia di tifosi. Due i pullman scoperti previsti con partenza San Siro.

Fonte: Sportmediaset