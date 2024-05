Angelozzi (DS Frosinone): «L’Inter non l’ho vista sabato, noi vogliamo vincere»

Angelozzi, DS del Frosinone, si è espresso sull’Inter, prossimo avversario della sua squadra. Riferimento anche alla partita persa dai nerazzurri col Sassuolo.

SOGNO SALVEZZA − Il Direttore Sportivo del Frosinone, Guido Angelozzi, a Tv Play ha detto la sua sugli obiettivi della squadra ciociara, che venerdì sera affronterà l’Inter campione d’Italia. Ovviamente una domanda è arrivata in merito alla sconfitta dei nerazzurri contro il Sassuolo: «In queste ultime 3 partite vogliamo continuare a lottare per raggiungere il sogno della salvezza. Venerdì affronteremo l’Inter, io personalmente non ho visto il loro match contro il Sassuolo. Scenderemo in campo per vincere e per fare il nostro meglio». Il match tra Frosinone e Inter si disputerà venerdì sera al Benito Stirpe, con calcio d’inizio alle ore 20.45. La squadra di Eusebio Di Francesco è alla ricerca di punti, dopo il pareggio contro l’Empoli. Attualmente, i ciociari sono quartultimi in classifica, a quota 32 punti, insieme proprio all’Empoli. Occhio però all’Udinese, che si trova a 29 punti e sta giocando contro il Napoli al Bluenergy Stadium. Il KO dell’Inter a Reggio Emilia ha fatto nascere qualche polemica con insinuazioni piuttosto discutibili e poco attinenti alla realtà. Il fatto è che i campioni d’Italia hanno abbassato leggermente la tensione e il Sassuolo ne ha approfittato.