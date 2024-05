Dimarco, incognita di Frosinone-Inter? Basta la prodezza dell’andata!

Il gol prodezza rifilato a San Siro all’andata sarà difficile da ripetersi, ma Federico Dimarco riuscirà a tornare in campo per Frosinone-Inter? Il punto sulla situazione e il ricordo speciale di quel 2-0.

INDSPONIBILITÀ – Nelle ultime giornate Simone Inzaghi ha perso un pezzo pregiatissimo della sua rosa. Il purosangue nerazzurro Federico Dimarco, che continua a celebrare sulla sua pelle e sui social lo scudetto della seconda stella dell’Inter, è rimasto fuori dal campo nelle ultime due gare, contro Torino e Sassuolo. Dopo il derby che ha regalato alla Beneamata il tricolore, infatti, il centrocampista italiano si è dovuto fermare a causa di un affaticamento al polpaccio. Pur avendo continuato a lavorare col gruppo nerazzurro, Inzaghi ha preferito non impiegare Dimarco, rimasto in panchina per gli interi 90′ anche nell’ultima sfida ostica contro il Sassuolo. Il quesito, ora, è incentrato sulla presenza del numero 22 in Frosinone-Inter.

Frosinone-Inter e quel tocco di magia di Dimarco cinque mesi fa

ATTESA – Alla prossima sfida nerazzurra mancano quasi meno di quattro giorni. Frosinone-Inter è in programma, infatti, venerdì 10 maggio, alle ore 20.45, nell’anticipo della trentaseiesima giornata di Serie A. Mentre la squadra di Inzaghi è tornata a lavoro per preparare la trasferta, si attendono notizie sulle condizioni di Federico Dimarco. Dopo le fatiche nerazzurre – rivelatesi poi vane – nel tentativo di ribaltare lo svantaggio contro il Sassuolo, l’allenatore interista a Frosinone potrebbe decidere di tornare ad utilizzare il classico undici titolare. Al netto, ovviamente, delle indisponibilità forzate, tra cui proprio quella di Federico Dimarco. Avere il nerazzurro, di nome e di fatto, nuovamente impiegabile potrebbe rivelarsi utile. Soprattutto considerando che nella gara d’andata – lo scorso 12 novembre – aveva lasciato San Siro completamente a bocca aperta.

MOZZAFIATO – Frosinone-Inter di domani sera, infatti, non può che riportare alla mente lo strepitoso gol messo a segno da Federico Dimarco nella dodicesima giornata disputatasi a novembre 2023. In quell’occasione, quasi allo scadere del primo tempo, il numero trentadue nerazzurro aveva calciato da centrocampo un mancino, imprendibile per Stefano Turati, infilatosi proprio sotto la traversa. Il missile di Dimarco, con tanto di mani nei capelli dei compagni nerazzurri e di particolarissima esultanza del protagonista, aveva fatto discutere nelle settimane successive, nel bene e nel male. Tante, infatti, erano state le critiche per il presunto cross sbagliato e il successivo gol riuscito solo con fortuna. Nell’attesa di scoprire se Dimarco parteciperà a Frosinone-Inter, non guasta ricordare uno dei tanti speciali momenti della stagione nerazzurra della seconda stella.