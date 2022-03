Liverpool-Inter, in campo migliore squadra nerazzurra possibile: le ultime

Simone Inzaghi è pronto a schierare la migliore formazione possibile per Liverpool-Inter, gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

MIGLIORE SQUADRA POSSIBILE – Secondo quanto riportato da SportMediaset, nonostante la consapevolezza dell’elevatissimo grado di difficoltà, molto prossimo all’impossibile, Simone Inzaghi non lascerà qualcosa di intentato per Liverpool-Inter, partita valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. In campo la migliore squadra possibile. Nella giornata odierna ultima rifinitura, conferenza stampa e poi viaggio verso l’Inghilterra con arrivo in serata ad Anfield per un sopralluogo al terreno di gioco. In quel momento le decisioni saranno state prese, se non già comunicate.

SITUAZIONE – Ivan Perisic ha recuperato, con Robin Gosens pronto a subentrare nel corso della gara. Joaquin Correa insidia Edin Dzeko. Quest’ultimo però ha l’esperienza giusta per una partita del genere. Lautaro Martinez non in dubbio. A centrocampo Arturo Vidal sostituirà di nuovo, come nel match di andata, lo squalificato Nicolò Barella.

