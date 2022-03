LIVE – Klopp in conferenza stampa alla vigilia di Liverpool-Inter

Klopp sarà protagonista della conferenza stampa di vigilia di Liverpool-Inter. L’allenatore, assieme a un giocatore, risponderà alle domande dei giornalisti collegati, fra cui Inter-News.it, a partire dalle ore 13.30. Premi F5 o aggiorna l’APP e la versione mobile trascinando la schermata verso il basso per aggiornare il contenuto della diretta testuale (aggiornato dal basso verso l’alto).

Come giudica Klopp il momento della squadra, con queste partite ravvicinate?

Abbiamo giocato la finale di domenica, poi mercoledì e sabato: è un calendario orribile. Se facciamo dei cambi è per necessità, cose del genere. Certo non è una cosa uscita fuori dal nulla ma è essenziale sfruttare i cambi e le cinque sostituzioni. In Premier League abbiamo solo tre sostituzioni, non capisco perché visto che è necessario salvare l’incolumità dei giocatori di livello top. Non è un vantaggio per le grandi squadre: a marzo hai meno infortuni così. Il calendario è duro, ma possiamo fare dei cambi.

Qual è il rischio per domani?

Abbiamo vinto 0-2, siamo a metà ma ovviamente non è finita. L’andata è stata molto dura, una partita molto difficile da giocare. Ha vinto l’ultima partita 5-0, Lautaro Martinez e Dzeko hanno segnato. Ho visto la partita e sono molto contento che Barella non ci sarà domani: sono una squadra molto esperta, non verranno qui come turisti. Vedremo cosa riusciremo a fare.

Qual è la situazione degli infortunati? Soprattutto Thiago Alcantara.

Penso che sia troppo presto per loro. Si sono allenati ieri, ma non è ancora il momento. Anche Matip. Firmino vediamo però si sono tutti allenati.

13.33 Ecco Klopp, inizia la conferenza stampa.

13.15 Un quarto d’ora all’inizio della conferenza stampa di Jurgen Klopp. Il tecnico presenterà Liverpool-Inter, partita in programma domani alle 21 (ora italiana) ad Anfield e valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Con lui ci sarà anche un giocatore. Alle 14.45 parleranno Simone Inzaghi e Alessandro Bastoni, qui le notizie dalla rifinitura.