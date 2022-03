Klopp: «L’Inter non verrà come turisti! Contento su Barella, in due out»

Klopp ha tenuto la prima conferenza stampa del pomeriggio per il Liverpool, ora tocca a un giocatore (vedi articolo). L’allenatore dei Reds fa sapere che stanno fuori due dei tre in dubbio ed è contento che nell’Inter non ci sarà Barella.

CONFERENZA KLOPP – Questa la conferenza stampa di Jurgen Klopp alla vigilia di Liverpool-Inter.

Qual è la situazione degli infortunati? Soprattutto Thiago Alcantara.

Penso che sia troppo presto per loro. Si sono allenati ieri, ma non è ancora il momento. Forse Matip perché è stato meno giorni fuori, Firmino vediamo però si sono tutti allenati.

Qual è il rischio per domani?

Abbiamo vinto 0-2, siamo a metà ma ovviamente non è finita. L’andata è stata molto dura, una partita molto difficile da giocare. L’Inter ha vinto l’ultima partita 5-0, Lautaro Martinez e Dzeko hanno segnato. Ho visto la partita e sono molto contento che Barella non ci sarà domani: sono una squadra molto esperta, non verranno qui come turisti. Vedremo cosa riusciremo a fare.

Come giudica Klopp il momento della squadra, con queste partite ravvicinate?

Abbiamo giocato la finale di domenica, poi mercoledì e sabato: è un calendario orribile. Se facciamo dei cambi è per necessità, cose del genere. Certo non è una cosa uscita fuori dal nulla ma è essenziale sfruttare i cambi e le cinque sostituzioni. In Premier League abbiamo solo tre sostituzioni, non capisco perché visto che è necessario salvare l’incolumità dei giocatori di livello top. Non è un vantaggio per le grandi squadre: a marzo hai meno infortuni così. Il calendario è duro, ma possiamo fare dei cambi.

Il distacco dal Manchester City vi preoccupa?

Non è finita, vogliamo rimanere in corsa e i punti non sono tanti. Ci sono ancora molti punti in gioco, vediamo cosa succede.

C’è la possibilità, in caso di passaggio del turno, di dover sfidare Chelsea o Manchester City per vincere la Champions League. Come la pensa Klopp?

Vero, però partiamo dall’Inter. Non dimentichiamo che al momento del sorteggio avevamo pensato che fosse uno degli avversari più duri da incontrare. Per noi è normale: non posso dimenticarmi com’è andato il sorteggio, non è un qualcosa che succede spesso. Abbiamo Premier League, FA Cup e altre competizioni, non è solo Chelsea e Manchester City ma anche altre squadre. La Premier League è il campionato più forte al mondo, è una sfida ma la vogliamo affrontare. Due o tre anni fa pensavamo che, col Manchester City già campione a febbraio, sarebbe stato più facile per loro vincere in Europa ma così non è stato. Giochiamo contro le squadre migliori del mondo, ma anche in Carabao Cup abbiamo avuto una finale molto dura. Questo è bello per i tifosi e per tutto, ma come ho detto prima servono i cinque cambi.