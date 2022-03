Zhang volerà a Liverpool per supportare l’Inter: brutto l’ultimo precedente

Steven Zhang volerà con l’Inter a Liverpool per supportare la squadra in vista del delicato ma prestigioso Ottavo di finale di Champions League. L’ultima trasferta in campo internazionale per il patron nerazzurro è da dimenticare

NO AL BIS − L’Inter ha bisogno del supporto di tutti per riuscire nella grande impresa di ribaltare il Liverpool. Come riporta Sport Mediaset, domani sera all’Anfield Road (ore 21) assisterà al match di Champions League anche il presidente Steven Zhang. Nel pomeriggio, insieme alla squadra, partirà in direzione Liverpool per caricare e motivare i ragazzi di Simone Inzaghi. L’ultima trasferta in campo internazionale a supporto dell’Inter non è stata per nulla favorevole ai colori nerazzurri: 21 agosto 2020 Siviglia-Inter 3-2 a Lipsia per la finale di Europa League.