Lautaro Martinez e Correa subito a Milano! Inter ha già programmato il volo – CdS

In fuga da New York per tornare il prima possibile a disposizione dopo l’ultima amichevole vinta con la Giamaica (vinta 3-0 con assist di Lautaro Martinez). Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, l’ex Racing e Joaquin Correa rientreranno in fretta in Italia con un volo diretto organizzato dall’Inter.

VOLO DIRETTO – Lautaro Martinez e Joaquin Correa viaggeranno insieme in un volo diretto da New York a Milano, senza fare scali. Questa la decisione dell’Inter per averli subito a disposizione, uno sforzo organizzativo ed economico che darà un vantaggio importante. Questa notte Lautaro Martinez e il suo compagno di squadra dormiranno nelle rispettive case a Milano e domani si presenteranno alla Pinetina per l’allenamento con meno stanchezza. Avranno così quarantotto ore piene per preparare la sfida con la Roma in programma sabato pomeriggio. Un particolare non di poco conto considerando già l’assenza di Romelu Lukaku tra i titolari (vedi QUI).

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti