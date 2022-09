Argentina, 3-0 con la Giamaica e assist di Lautaro Martinez: che giocata!

Altra vittoria facile per l’Argentina (3-0) in amichevole contro la Giamaica. Ancora titolare Lautaro Martinez (QUI formazioni ufficiali) che con una gran giocata realizza l’assist per il primo gol. Joaquin Correa solo nel secondo tempo.

GRAN GIOCATA – Una passeggiata per l’Argentina vincere anche l’amichevole contro la Giamaica. La formazione di Lionel Scaloni vince anche l’ultima sfida prima del Mondiale, imponendosi per 3-0 a Harrison, Stati Uniti. Al 12′ sblocca subito la partita Julian Alvarez su assist di Lautaro Martinez che all’interno dell’area con una giocata incredibile si libera della marcatura dell’avversario e mette in mezzo il pallone per l’attaccante del Manchester City. Nel secondo tempo al 56′ Lautaro Martinez lascia il posto a Lionel Messi. C’è spazio anche per Joaquin Correa, entrato al 79′ al posto dello stesso Alvarez. Sarà proprio Messi a realizzare una doppietta in due minuti: all’87’ e all’89’, l’ultimo direttamente da calcio piazzato.