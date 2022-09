Argentina-Giamaica, Lautaro Martinez ancora in formazione. Novità Dybala

Argentina-Giamaica è l’ultima partita della sosta per le nazionali e, ovviamente, non poteva mancare un rappresentante dell’Inter: Lautaro Martinez, uno dei soli tre confermati titolari dal CT Scaloni rispetto all’altra amichevole con l’Honduras. Correa va in panchina, mentre Dybala non è al 100% e rispetto a quanto detto l’altro giorno andrà in tribuna (vedi articolo): novità anche in vista di Inter-Roma. Calcio d’inizio alle 2 ora italiana a Harrison, Stati Uniti.

ARGENTINA-GIAMAICA – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Argentina (4-3-3): E. Martinez; Montiel, Romero, Otamendi, Tagliafico; Mac Allister, G. Rodriguez, Lo Celso; J. Alvarez, Lautaro Martinez, Di Maria.

In panchina: Armani, Rulli, Medina, Paredes, Pezzella, De Paul, Almada, Messi, Fernandez, J. Correa, Pérez, A. Correa, Li. Martinez, Molina.

Commissario tecnico: Lionel Scaloni

Giamaica (4-3-2-1): Blake; Bell, D. Lowe, Brown, Mariappa; Johnson, Morrison, Reid; Bailey. Nicholson; Antonio.

In panchina: Foster, Topey, Thomas, Tilt, J. Lowe, Barnes, Parris, Gray, Howell, Lambert, Waite.

Commissario tecnico: Heimir Hallgrímsson