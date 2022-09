Palmeri: «Raine Group advisor Inter? Suning vuole cedere subito! Indizio»

Oggi si terrà il Consiglio d’Amministrazione dell’Inter, che certificherà un passivo attorno ai 140 milioni. Palmeri, in collegamento da sotto la sede del club per Sportitalia Mercato, fa una rivelazione sul nuovo advisor Raine Group.

L’INDIZIO – Tancredi Palmeri anticipa i temi del CdA dell’Inter: «Non possono uscire soldi dalla proprietà cinese, diktat del governo, ma il secondo advisor in realtà potrebbe essere l’unico. Non mi arrischio in un tema che non è il mio, quello che sto riportando arriva direttamente da ambienti di Wall Street vicinissimi a questo advisor, Raine Group. Non è uno qualsiasi, ma la banca d’affari che ha provveduto alla cessione del Chelsea. C’è un fattore particolare, che sembrerebbe indicare che davvero qualcosa stia per succedere dopo la cessione dell’Inter. È una banca che va molto diretta sulla strada della cessione, quindi non è una scelta casuale. Potrebbe essere l’unico advisor: Goldman Sachs, contattata più di due anni fa, normalmente svolge questi affari solo con l’esclusiva. Se adesso Suning si è rivolta a Raine Group o l’esclusività è scaduta o non si è soddisfatti della situazione. Questa è la stessa banca d’affari che non solo ha risolto in pochi tempi la questione Chelsea, ma anche raccolto e trovato le altre otto offerte. Rivolgersi a questa banca d’affari vorrebbe dire che Suning vuole chiudere il prima possibile la cessione dell’Inter».