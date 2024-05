Thiago Motta esalta Zirkzee, Inter senti: «Marcato stretto ma grande spirito!»

Torino-Bologna regala un punto a testa. Ma al termine del match Thiago Motta ci tiene a sottolineare l’apporto di Joshua Zirkzee, nome particolarmente invitante per il mercato anche per l’Inter.

INTERESSE – Joshua Zirkzee continua ad essere uno degli attaccanti più desiderati per i club di Serie A che vogliono rinforzare la propria fase offensiva. Anche l’Inter sembra interessata al calciatore del Bologna e ad alimentare le voci di mercato è stato lo stesso vice presidente nerazzurro Javier Zanetti. A parlare dell’attaccante olandese, esaltandone le doti e le capacità, ci ha pensato lo stesso allenatore Thiago Motta, intervistato da Dazn alla fine della sfida pareggiata a casa del Torino.

Inter, ascolta Thiago Motta: due obiettivi in una serata

DESCRIZIONE – Così Thiago Motta descrive la prestazione del proprio attaccante, nel mirino dell’Inter: «Zirkzee giocato molto lontano dalla porta volutamente? Non è facile giocare contro il Torino, Buongiorno è un grande difensore e ha tanti altri giocatori di grande livello. È chiaro che Joshua Zirkzee oggi spalle alla porta, da fermo. Buongiorno è il difensore perfetto per difendere un attaccante così. Zirkzee come tutti i suoi compagni ha fatto una buona prestazione, non facile perché non c’erano spazi e sempre l’avversario addosso. Però di spirito, atteggiamento, ha fatto anche lui una buona prestazione. Secondo me anche di più nel secondo tempo. Nel primo tempo poteva fare qualcosa di diverso per cercare di portare Buongiorno fuori ruolo, però dopo i primi 45′ è entrato meglio nel gioco e insieme ai suoi compagni ha fatto una buona prestazione. Abbiamo portato un punto per continuare la nostra corsa». Thiago Motta, inoltre, nomina anche un altro profilo interessante per l’Inter, ma per la fase difensiva, come Alessandro Buongiorno.