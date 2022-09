Paparesta: «L’Inter deve essere venduta, obbligo Zhang! Ha degli obblighi»

Paparesta non ha dubbi sul fatto che Zhang debba cedere l’Inter in tempi brevi. L’ex arbitro, un passato anche da presidente del Bari, ha criticato la gestione di Suning nel corso di Sportitalia Mercato.

VENDERE PER FORZA – Molto netto il giudizio di Gianluca Paparesta: «L’Inter deve essere venduta. È inutile, Steven Zhang ha l’obbligo di vendere. Secondo me hanno cercato, compatibilmente con le esigenze e gli obblighi che avevano con la proprietà, di mantenere un’ossatura per tenere l’Inter competitiva sia in campionato sia in Champions League. Il passaggio di proprietà deve avvenire, a mio giudizio, entro il 2022. Non si può andare oltre, ci sono degli obblighi ulteriori e non si può ricorrere sempre a prestiti da Oaktree o altri soggetti che non regalano i soldi».