Il Torino si rialza dopo l’Inter e blocca il Bologna: frenata per l’Europa!

Torino-Bologna, valida per la trentacinquesima giornata di Serie A, termina 0-0. Nessun gol e poco da parte degli emiliani, che volevano provare ad assicurarsi il posto in Europa.

PER UN POSTO – Dopo il pareggio contro l’Udinese il Bologna tenta di rialzarsi e mantenere la posizione in classifica per conquistare il posto in Champions League la prossima stagione. Contro il Torino, che proviene dalla sconfitta in trasferta contro l’Inter campione d’Italia, qualcosa però va storto. Gli emiliani, infatti, non entrano col piglio giusto in campo e già al 18′ rischiano di andare sotto di un gol: a graziare il Bologna è la traversa colpita da Sanabria col un colpo di testa. Poi merito a Skorupski che interviene sulla ribattuta di Zapata.

PAREGGIO – Al 27′ qualche problema per Juric, costretto a sostituire Vlasic a causa di un problema muscolare. Al suo posto entra in campo Linetty. Nella ripresa prova ad accendere la sfida Zirkzee, accostato negli ultimi tempi all’Inter, ma la conclusione dell’attaccante al 49′ termina alta. Il ritmo della squadra ospite, però, rimane basso e si alza solo nei minuti finali della gara con le chance all’85’ per Orsolini e al 90′ sugli sviluppi di un corner. Torino-Bologna termina definitivamente 0-0.