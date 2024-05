Matkovic, l’Inter guarda al futuro: chi è il nuovo Mandzukic?

L’Inter, con i suoi uomini mercato, continua a lavorare incessantemente per mettere già subito a disposizione di Simone Inzaghi la rosa migliore possibile. Ma non si lavora solo su nomi come Albert Gudmunsson, o Bento. Nel mirino anche diversi giovani interessanti, fra cui anche Anton Matkovic, il nuovo Mario Mandzukic.

LARGO AI GIOVANI – Un giusto mix tra giovani (come Alessandro Bastoni, Kristjan Asllani, Davide Frattesi per citarne alcuni) e giocatori più esperti (uno su tutti Henrikh Mkhitaryan) è di fatto la base dei grandi successi dell’Inter, culminati con il traguardo del ventesimo scudetto, quello che è valso la seconda stella. Ecco perché, in vista delle prossime stagioni, si lavora sempre sulla stessa strada: giocatori più esperti (vedi Mehdi Taremi) uniti a giovani di belle speranze, come il nome che porta ad Albert Gudmunsson del Genoa. Ma non solo. Perché in casa nerazzurra ci sono altri nomi sul taccuino per l’attacco, con un occhio al futuro. Un esempio è George Ilenikhena, soprannominato il nuovo Osimhen. Ma anche Anton Matkovic, ovvero il nuovo Mario Mandzukic.

Alla scoperta di Anton Matkovic, attaccante nel mirino dell’Inter

POTENZIALE – Classe 2006, Anton Matkovic in patria (la Croazia) è già, come anticipato poco sopra, soprannominato il nuovo Mario Mandzukic. Un paragone sicuramente importante, con uno degli attaccanti – passato anche in Italia, alla Juventus – più forti dello scorso decennio. Punta centrale, di piede sinistro, attualmente milita proprio nel campionato croato, dove gioca con la maglia dell’Osijek. 14 presenze per lui in questa stagione, con due gol. E non banali. Uno è infatti arrivato contro la Dinamo Zagabria, l’altro contro l’Hajduk Spalato. Forse le due squadre più conosciute e più importanti del panorama calcistico croato. Non solo: due gol potrebbero sembrare pochi, ma dobbiamo ricordare che stiamo parlando di un ragazzo di 18 anni da poco compiuti e che ha iniziato a giocare stabilmente nelle ultime gare, aumentando progressivamente il suo minutaggio.

OCCASIONE DI MERCATO – Il valore di mercato di Anton Matkovic – dati Transfermarkt – si aggira sui 400mila euro. Sebbene sia più verosimile pensare a una richiesta di circa 5 milioni di euro. Un suo eventuale arrivo lo porterebbe quasi sicuramente a giocare inizialmente nella formazione Primavera, dove può mettere in mostra le sue qualità e ritagliarsi lo spazio necessario per crescere. E dove imporrebbe il proprio fisico: parliamo infatti, appunto, di un attaccante alto 1,91. Un fondamentale da non trascurare in un calcio dove il fisico diventa sempre più importante. E che lo potrebbe portare a integrarsi al meglio nell’attacco di un’Inter che manca di una punta con una stazza importante (salvo Marko Arnautovic, che si dirige però verso il termine della carriera).