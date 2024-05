Mkhitaryan e i suoi ‘bambini’: l’Inter a Sassuolo rispolvera un trio

L’Inter sarà ospite sul campo del Sassuolo domani sera. Mkhitaryan sempre presente, con lui un duo giovane e rampante.

ATTESI CAMBI − Terzultima trasferta in arrivo per l’Inter scudettata in questo campionato. Domani sera al Mapei, i nerazzurri scenderanno in campo contro il Sassuolo, che si trova con l’acqua alla gola per evitare una clamorosa retrocessione. La Beneamata rilassata e senza assilli giocherà per l’orgoglio e per il record di punti della propria storia: toccare quota 100 per superare i 97 di Mancini. Ma Simone Inzaghi vorrà farlo anche cambiando e ruotando un po’ la sua squadra. D’altronde, il momento è ormai opportuno: giusto dare spazio a chi ha giocato meno in questa stagione trionfante. Spazio a diverse seconde linee, con un centrocampo inedito e diversificato, soprattutto guardando all’età dei probabili interpreti in campo: Frattesi (24 anni), Asllani (22 anni) e Mkhitaryan (35 anni). Non sarà la prima volta: Inzaghi li aveva provati con successo anche a Lecce.

Inter a Sassuolo: Frattesi, Asllani e Mkhitaryan

L’UOMO IN PIÙ − L’anziano e i suoi due discepoli. Il nonno con i nipoti. Insomma, domani sera al Mapei l’Inter si affiderà ad un trio molto particolare, ma ben strutturato. Frattesi non trova una maglia da titolare dallo scorso 25 febbraio, Lecce-Inter 0-4. Una vittoria strabordante della Beneamata, con lo stesso ex Sassuolo grande protagonista (un gol e un assist). Negli ultimi due mesi, Frattesi ha trovato appunto tre gol. Oltre a quello di Lecce, ha anche timbrato successivamente con l’Atalanta e ad aprile contro l’Udinese in extremis. Per lui in stagione, 1306 minuti complessivi giocati.

REGISTA 2.0 − L’altro giovane rampante che Inzaghi manderà in campo dal 1′ è proprio Asllani. L’albanese, cresciuto tantissimo da un anno a questa parte, prenderà le redini del centrocampo facendo rifiatare sua maestà Calhanoglu. Indimenticabile l’ultima partita giocata dall’inizio per Asllani, ossia Inter-Genoa 2-1, con rete (la prima in assoluto con la maglia nerazzurra) dell’ex capitano della Primavera dell’Empoli. Rispetto a Frattesi, Asllani ha avuto un minutaggio più basso: 880′.

L’INSOSTITUIBILE − A guidare il duo degli sbarbati, ci sarà Mkhitaryan. L’equilibratore, il fulcro, il pilastro di questa Inter, come dichiarato da Javier Zanetti in settimana. L’armeno non riposerà nemmeno a Reggio Emilia. Lui il vero insostituibile di questa Inter campione d’Italia. In questa stagione, ha saltato solo una partita dall’inizio: ovvero a Salerno. Poi sempre e solo titolare. Non è un caso, che l’ex Roma sia il giocatore con più minuti giocati in squadra: 3402.