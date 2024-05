Sassuolo-Inter, Inzaghi opta per le seconde linee: uno spicca su tutti!

Il Sassuolo sarà a caccia dei tre punti contro l’Inter nella delicata sfida al Mapei Stadium. Ma Inzaghi non ha problemi ad affidarsi a qualche seconda linea: uno su tutti salta all’occhio.

LAVORO – Archiviato il ventesimo scudetto vinto in largo anticipo, l’Inter di Simone Inzaghi fa visita al Mapei Stadium in vista della sfida contro il Sassuolo. Una sfida infiammata per i neroverdi che rischiano di retrocedere in Serie B se non dovesse riuscire a portare punti preziosi a casa. Nella trasferta di Reggio-Emilia Simone Inzaghi deciderà, molto probabilmente, di chiamare in causa anche alcuni degli uomini nerazzurri che hanno disputato la stagione della seconda stella da non protagonisti. Dunque, nella probabile formazione di Sassuolo-Inter si possono individuare una serie di novità. Ma solo una è quella che salta maggiormente all’occhio.

Inzaghi, la novità più grande di Sassuolo-Inter

RISCATTO – Simone Inzaghi in Sassuolo-Inter sicuramente affiderà i pali nerazzurri a Emil Audero, che torna titolare dopo aver vinto il suo primo scudetto della carriera. Un traguardo sognato e conquistato nonostante le poche presenza in Serie A. Per il portiere ex Sampdoria la gara contro il Sassuolo potrebbe significare un pezzo grosso di futuro. I nerazzurri dovranno valutare attentamente se procedere con il riscatto oppure meno. Il tutto però si deciderà alla fine della stagione. Adesso invece, a prescindere da chi scenderà in campo, l’obiettivo è quello di concludere al meglio il campionato nonostante la vittoria della seconda stella.

VOGLIA – A questo si aggiunge anche la febbre di Yann Sommer e la volontà del tecnico nerazzurro di valutare qualche rimpiazzo. In occasione del Sassuolo ecco che scenderà in campo Emil Audero. L’azzurro finora ha giocato solo due partite, contro Lecce ed Empoli. Due partite perfette per l’Inter, che ha battuto gli avversari rispettivamente 0-4 e 2-0. Lo stesso Audero, in entrambe le occasioni, è stato bravo a non prendere gol e a lasciare la porta nerazzurra inviolata. Proverà a ripetere la missione anche domani sera al Mapei Stadium.