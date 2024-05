Inter, non solo Sanchez: sei (4+2) in scadenza di contratto

Il calciomercato, per l’Inter, non vede la dirigenza impegnata soltanto sul fronte di acquisti e cessioni. Ma bisogna anche definire le situazioni relative ai rinnovi contrattuali in scadenza tra poco meno di due mesi. Ben sei, con Alexis Sanchez a guidare la fila.

IN SCADENZA – Il nome principale dei giocatori dell’Inter in scadenza di contratto al 30 giugno 2024 è sicuramente quello di Alexis Sanchez. Per il quale la situazione potrebbe ancora regalare delle sorprese: se fino a poche settimane fa sembrava un partente sicuro, infatti, anche contro il Torino ha avuto spazio a gara in corso. Entrando addirittura prima di Marko Arnautovic. Insomma, una situazione che non si verificherebbe per un sicuro partente. Ma oltre al cileno, sono altri cinque i giocatori per i quali i nerazzurri devono approntare delle valutazioni in vista della prossima stagione. Due in particolare, per un motivo ben preciso.

Inter, i giocatori in scadenza di contratto: valutazioni in corso

OPZIONE – Questi due casi “particolari” sono nientemeno che Davy Klaassen e Raffaele Di Gennaro. Entrambi tra i giocatori meno utilizzati da Simone Inzaghi in questa fantasmagorica stagione dell’Inter. Anzi, il terzo portiere nerazzurro non ha mai addirittura disputato un solo minuto tra tutte le competizioni. Resta da capire se, nelle ultime quattro gare di campionato, avrà una passerella a disposizione (come successe lo scorso anno all’ultima giornata per Alex Cordaz, tra l’altro decisivo con una paratona nella vittoria in trasferta contro il Torino). A livello di rinnovo, l’Inter potrebbe attivare l’opzione di un anno per Di Gennaro, anche per una questione di liste uefa. Diversa la situazione, invece, per l’olandese. Che, anche a causa di poche garanzie a livello fisico, potrebbe lasciare spazio a centrocampo.

PARTENTI – Gli altri tre giocatori rimasti sono Emil Audero, Stefano Sensi e Juan Cuadrado. Per il primo sembra al momento improbabile la decisione di riscattarlo dal prestito dalla Sampdoria, con le valutazioni in corso per quanto riguarda il secondo portiere (e proprio in tal senso va letto il forte interesse per Bento dell’Atletico Paranaense). Sicura anche la partenza di Sensi, che arriva in realtà sei mesi in ritardo rispetto a quanto stabilito a gennaio con il Leicester, salvo veder poi saltare tutto all’ultimo secondo. La grande incognita è quella relativa al colombiano: di fatto mai disponibile quest’anno a causa di ripetuti problemi fisici, potrebbe dare proprio il prossimo anno quel contributo che non è riuscito a dare quest’anno. Anche qui è da capire la situazione di Denzel Dumfries a destra: in caso di partenza, il colombiano potrebbe restare. Altrimenti è impensabile, vista anche la presenza di Tajon Buchanan.