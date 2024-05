Frattesi, in Sassuolo-Inter Inzaghi ti rivede: il piglio da ex non è il vero motivo!

L’ultima titolarità di Frattesi risale a due mesi fa. Simone Inzaghi lo risceglie per Sassuolo-Inter: ma il motivo non è solo la partita da ex contro i neroverdi.

ROTAZIONI – Simone Inzaghi sembra intenzionato a rivoluzionare la formazione nerazzurra in vista di Sassuolo-Inter. I suoi ragazzi si avvicinano alla trasferta di domani sera, al Mapei Stadium di Reggio-Emilia, con grande tranquillità, considerando lo scudetto conquistato con largo anticipo ben due giornate fa. Anche per questo l’allenatore piacentino non ha paura di osare con qualche rotazione in più. A differenza di quanto fatto in Serie A, nel corso della stagione. In Sassuolo-Inter Inzaghi opterà per almeno un cambio per reparto, anche a centrocampo dove sembra essere giunto il momento di rivedere dal primo minuto Davide Frattesi.

COINCIDENZA – La maglia da titolare per Davide Frattesi manca da circa due mesi, precisamente il 25 febbraio. L’ultima volta che Inzaghi ha deciso di schierarlo dal 1′ è stato a Lecce. Quando anche lo stesso centrocampista contribuì all’ampia vittoria contro i salentini. In Sassuolo-Inter c’è di nuovo spazio per il numero sedici nerazzurro, che nonostante non ne abbia avuto molto è riuscito comunque a raggiungere quota sette gol nella sua prima stagione a Milano. Ma è un caso che Inzaghi voglia rivedere Frattesi in campo sin dall’inizio del match proprio nella sfida contro quella che era la sua squadra fino a un anno fa?

In Sassuolo-Inter torna Frattesi: qual è il vero motivo?

SFIDA DA EX – Avere in campo un ex della squadra avversaria può essere un’arma a doppio taglio. Spesso sorride a favore del mister che sceglie di puntare su quella carta, altre volte meno visto che per alcuni calciatori questo tipo di sfide possono rievocare ricordi e rivelarsi ricche di emozioni. Considerando il valore minimo del match per i nerazzurri, in Sassuolo-Inter Davide Frattesi avrà la giusta tranquillità per scendere in campo e godersi la sfida. Provando, anzi, a dare un contributo in più, che spesso solo chi gioca contro la propria ex squadra riesce a dare.

MOTIVO – Questo, però, non è assolutamente il vero motivo per cui Inzaghi ha scelto di puntare di nuovo sul numero 16. La verità è che a quattro gare dalla fine del campionato e con uno scudetto già cucito sul petto, l’allenatore nerazzurro ha voglia di dare spazio a tutti i giocatori che nel corso della stagione lo hanno aiutato. Frattesi è, certamente, uno di questi e i tifosi saranno finalmente felici di rivederlo indossare la maglia da titolare. Ci si potrebbe chiedere perché il mister piacentino non abbia scelto di farlo già a partire da Inter-Torino, successiva alla matematica vittoria dello scudetto raggiunta contro il Milan. Anche qui, una spiegazione c’è. Inzaghi domenica scorsa ha deciso di scendere ancora una volta con la sua miglior Inter. Per onorare i titolarissimi della seconda stella e i tantissimi tifosi presenti a San Siro per i grandi festeggiamenti. Adesso, a partire da Sassuolo-Inter, la musica può cambiare.