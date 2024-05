Ilenikhena nuovo nome per l’Inter! Ma chi è il ‘nuovo Osimhen’?

Ilenikhena è il nuovo nome accostato all’Inter che sembra voler promuovere la linea verde per i nuovi obiettivi in attacco e non solo. Ma chi è questo giovanissimo attaccante definito il ‘nuovo Osimhen’?

MOVIMENTI IN ATTACCO – George Ilenikhena è il nuovo nome per l’attacco dell’Inter. I nerazzurri, diventati Campioni d’Italia a cinque giornate dalla fine del campionato, possono adesso concentrarsi sulle prossime mosse di mercato. Due colpi sono stati già portati a termine e parliamo ovviamente di Piotr Zielinski per il centrocampo e Mehdi Taremi per l’attacco. Proprio in attacco bisogna capire cosa accadrà poiché Alexis Sanchez andrà via mentre Marko Arnautovic è in forse. Considerando l’arrivo appunto di Taremi, c’è da capire se l’Inter deciderà di rimanere con quattro attaccanti come la stagione che sta per terminare oppure se tratterrà Arnautovic, nonostante i tanti acciacchi e un rendimento non proprio eccezionale, inserendo una quinta punta.

Ilenikhena nuovo nome per l’attacco dell’Inter insieme ad altri due: ma chi è il ‘Nuovo Osimhen’?

Per quanto riguarda l’altra pedina i nomi sono tanti: da Joshua Zirkzee ad Albert Gudmundsson che hanno entrambi lo stesso problema, ovvero un costo eccessivo per le attuali finanze dell’Inter. Sull’olandese in forza al Bologna si è leggermente sbilanciato Javier Zanetti mentre sull’islandese del Genoa, terzo nella classifica cannonieri, sembra filtrare qualche possibilità in più.

Ora inizia a circolare un nome nuovo, quello appunto di Ilenikhena, attaccante classe 2006 (ad agosto compirà 18 anni) di nazionalità francese ma nato a Lagos, motivo per il quale si è conquistato l’appellativo di “nuovo Victor Osimhen“. L’altra similitudine con il centravanti del Napoli è lo strapotere fisico poiché parliamo di un ragazzone molto alto. Ilenikhena è attualmente in forza all’Anversa, squadra belga, e ha all’attivo 18 reti stagionali di cui 8 in campionato, 5 in Coppa del Belgio e uno in Champions League contro il Barcellona. Piace a molti club d’Europa e l’Anversa annusa un possibile super affare. Intanto l’Inter valuta.