Zhang, non un bel periodo all’Inter. Lui deciso ad andare avanti! Oggi CDA – CdS

Steven Zhang non sta di certo passando un bel periodo all’Inter: i risultati non arrivano, la Curva lo ha messo nel mirino, il saldo del mercato finora non è quello sperato e in più le banche cinesi hanno chiesto indietro 250 milioni di euro di prestiti. Mentre oggi ci sarà il CDA dell’Inter (annunciate perdite), il presidente nerazzurro secondo il Corriere dello Sport è sempre più intenzionato ad andare comunque avanti.

PERIODO NO – Steven Zhang non sta di certo vivendo un bel periodo all’Inter, e in questo momento si trova a fronteggiare una situazione scomoda. Avrebbe preferito continuare a investire soldi nel suo club come successo nelle prime stagioni e invece si è visto costretto ad andare avanti con un maxi prestito richiesto ad Oaktree (da restituire entro giugno 2024) e, complica pure il settlement agreement firmato di recente con l’UEFA, a varare la linea di autofinanziamento.

PERDITE – Oggi il presidente dell’Inter annuncerà un aumento di capitale per colpare le perdite del bilancio 2021-22: circa 140 milioni. Rispetto al -245,6 milioni di 12 mesi fa il progresso di 105 milioni è significativo e frutto soprattutto delle cessioni di Romelu Lukaku e Achraf Hakimi. Il numero uno inietterà liquidità utilizzando un’altra parte di soldi in arrivo da Oaktree. La società statunitense segue il dossier Inter con molta attenzione perché si potrebbe ritrovare proprietaria del club. Fonti vicine a Zhang, però, assicurano che non accadrà mai.

CONTESTAZIONE – Altro tema importante riguarda la Curva Nord, la prima a sperare che ad arrivare non sia il socio di minoranza cercato dallo stesso Zhang, ma qualcuno che rilevi l’intero pacchetto delle quote. Ipotesi tutt’altro che impossibile e non a caso la proprietà ha dato mandato a un secondo advisor di cercare acquirenti.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti